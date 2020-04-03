В условиях карантина автодилеры собрались продавать машины онлайн

3 Апр 2020 2020-04-03T15:10:24+03:00

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Продление периода самоизоляции до конца апреля может серьезно ударить по автомобильному бизнесу. Предприниматели теряют покупателей и вынуждены налаживать новые каналы сбыта. Операционный директор дилерского центра Михаил Ерцев рассказал, что особо продвинутые дилеры уже вовсю налаживают продажу автомобилей онлайн.

«Это, конечно, не сможет поддержать объем бизнеса на желаемом уровне, но тем не менее позволит нашим клиентам приобрести проверенные автомобили», — приводит слова эксперта Пятый канал.

Ерцев добавил, что те, кто планировал обновить свой старый автомобиль или приобрести в семью вторую или последующую машины, скорее всего, отложат покупку до более удачного времени. Дилерам остается надеяться только на тех покупателей, которые уже продали свою машину и сейчас, в срочном порядке, будут покупать новую взамен.

«Единственное что, конечно, наверное, большинство из них сократит свой бюджет на приобретение», - отмечает специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU