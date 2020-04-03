Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

3 Апр 2020 2020-04-03T15:47:19+03:00

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.

Согласно документу, при режиме ЧС СМИ и операторы связи смогут передавать обязательные для соблюдения указания об эвакуации.

Также россиянам при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации запрещено распространять недостоверную информацию об этом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770706" frameborder="0"></iframe> Мишустин о ситуации с коронавирусом в стране.Пик распространение коронавируса в России не пройден, поэтому необходимо учитывать самый сложный сценарий развития событий

ИСТОЧНИК KP.RU