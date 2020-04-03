Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Согласно документу, при режиме ЧС СМИ и операторы связи смогут передавать обязательные для соблюдения указания об эвакуации.
Также россиянам при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации запрещено распространять недостоверную информацию об этом.
Мишустин о ситуации с коронавирусом в стране.Пик распространение коронавируса в России не пройден, поэтому необходимо учитывать самый сложный сценарий развития событий
ИСТОЧНИК KP.RU
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