Владимир Путин рассказал, зачем нужен карантин до мая

3 Апр 2020 2020-04-03T16:27:02+03:00

Власти страны делают все необходимое, чтобы минимизировать риски распространения болезни

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин рассказал, зачем в стране необходимо соблюдать карантин до мая.

По словам главы государства, мероприятия по самоизоляции граждан позволят сократить риски распространения коронавируса в стране.

Также Путин добавил, что ограничивать экономическую деятельность в связи с коронавирусом единообразно во всех регионах не нужно. Ранее сайт kp.ru писал о рекомендациях Минпромторга не изменять властям регионов режим продажи алкоголя. Ввести запрет на спиртные напитки лучше всего в случае крайней необходимости. После введения ограничений из-за коронавируса в России продажи алкоголя увеличились.

Глава Российского государства отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, губернаторам необходимо оказывать всяческую поддержку. Об этом Путин заявил членам Совбеза РФ 3 апреля.

Напомним, 2 апреля президент в своем повтором обращении к нации заявил о продлении режима самоизоляции до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU