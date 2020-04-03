2020-04-03T16:27:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимир Путин рассказал, зачем нужен карантин до мая

Власти страны делают все необходимое, чтобы минимизировать риски распространения болезни
Юлия Кекова
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин рассказал, зачем в стране необходимо соблюдать карантин до мая.

По словам главы государства, мероприятия по самоизоляции граждан позволят сократить риски распространения коронавируса в стране.

Также Путин добавил, что ограничивать экономическую деятельность в связи с коронавирусом единообразно во всех регионах не нужно. Ранее сайт kp.ru писал о рекомендациях Минпромторга не изменять властям регионов режим продажи алкоголя. Ввести запрет на спиртные напитки лучше всего в случае крайней необходимости. После введения ограничений из-за коронавируса в России продажи алкоголя увеличились.

Глава Российского государства отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, губернаторам необходимо оказывать всяческую поддержку. Об этом Путин заявил членам Совбеза РФ 3 апреля.

Напомним, 2 апреля президент в своем повтором обращении к нации заявил о продлении режима самоизоляции до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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