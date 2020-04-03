Владимир Путин рассказал, зачем нужен карантин до мая
Президент России Владимир Путин рассказал, зачем в стране необходимо соблюдать карантин до мая.
По словам главы государства, мероприятия по самоизоляции граждан позволят сократить риски распространения коронавируса в стране.
Также Путин добавил, что ограничивать экономическую деятельность в связи с коронавирусом единообразно во всех регионах не нужно. Ранее сайт kp.ru писал о рекомендациях Минпромторга не изменять властям регионов режим продажи алкоголя. Ввести запрет на спиртные напитки лучше всего в случае крайней необходимости. После введения ограничений из-за коронавируса в России продажи алкоголя увеличились.
Глава Российского государства отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, губернаторам необходимо оказывать всяческую поддержку. Об этом Путин заявил членам Совбеза РФ 3 апреля.
Напомним, 2 апреля президент в своем повтором обращении к нации заявил о продлении режима самоизоляции до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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