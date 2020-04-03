2020-04-03T16:39:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Патриарх Кирилл призвал проводить службы и причастия без паствы из-за коронавируса

Временные ограничения необходимы для сохранения жизни и здоровья прихожан
Ксения АНУФРИЕВА
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Патриарх Кирилл призвал служителей церкви продолжать проведение служб и причастия без присутствия прихожанПатриарх Кирилл призвал служителей церкви продолжать проведение служб и причастия без присутствия прихожанФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Патриарх Кирилл призвал служителей церкви продолжать проведение служб и причастия без присутствия прихожан из-за распространения коронавируса в государства. Заявление Патриарха Московского и всея Руси появилось на официальном сайте РПЦ.

- В сложившейся трудной ситуации, в условиях, когда власти принимают все возможные меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции, я призываю российское духовенство и мирян усилить молитвы, а архипастырей и пастырей – продолжать совершать богослужения и проводить причастие даже без паствы, - сообщил Патриарх Кирилл.

Священнослужитель также отметил, что введенные в России ограничения «необходимо перенести ради сохранения жизней и здоровья близких людей».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что на официальном портале РПЦ появились тексты молитв для защиты от коронавирусной инфекции. Их уже начали читать во всех храмах страны.

Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

ИСТОЧНИК KP.RU

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