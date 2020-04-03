Патриарх Кирилл призвал проводить службы и причастия без паствы из-за коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T16:39:54+03:00

Патриарх Кирилл призвал служителей церкви продолжать проведение служб и причастия без присутствия прихожан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временные ограничения необходимы для сохранения жизни и здоровья прихожан

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Патриарх Кирилл призвал служителей церкви продолжать проведение служб и причастия без присутствия прихожан из-за распространения коронавируса в государства. Заявление Патриарха Московского и всея Руси появилось на официальном сайте РПЦ.

- В сложившейся трудной ситуации, в условиях, когда власти принимают все возможные меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции, я призываю российское духовенство и мирян усилить молитвы, а архипастырей и пастырей – продолжать совершать богослужения и проводить причастие даже без паствы, - сообщил Патриарх Кирилл.

Священнослужитель также отметил, что введенные в России ограничения «необходимо перенести ради сохранения жизней и здоровья близких людей».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что на официальном портале РПЦ появились тексты молитв для защиты от коронавирусной инфекции. Их уже начали читать во всех храмах страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

ИСТОЧНИК KP.RU