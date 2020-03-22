2020-03-22T15:41:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Тексты молитвы против коронавируса опубликовали на сайте РПЦ

В воскресенье, 22 марта, их впервые начали читать во всех храмах Русской Православной Церкви. Публикуем тексты молитвы против коронавируса
Евгений ЧЕРНЫХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормленииВо времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормленииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Тексты молитв опубликованы на официальном сайте Московского Патриархата.

Прошения на сугубой ектении Божественной литургии, возносимая во время распространения вредоносного поветрия

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.

Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ВЕРУЮЩЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ!

Напомним, что 11 марта 2020 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял специальное заявление по поводу распространяющейся в мире коронавирусной инфекции и ее последствий для миллионов людей.

«…Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции.

Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих.

Священный Синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки.»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Молитвы от коронавируса будут читать во всех православных храмах

Текст молитвы утвердил Патриарх Кирилл (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Можно ли заразиться коронавирусом от продуктов из супермаркета и надо ли протирать клавиатуру компьютера
Дверные ручки, пакеты, которые привез курьер, одежда и обувь... Хавьер Абад, биолог из Автономного университета Барселоны, разъяснил, где есть риск заразиться новой инфекцией, а где нет
Новости 24
В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина в России
В магазинах начали тестировать системы оплаты товаров по биометрии
Россия частично приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Потери аэропортов из-за коронавируса оценивают в 60 млрд рублей
Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367
Мантуров: дефицита продуктов в России не будет
В Узбекистане начнут штрафовать за появление на людях без маски
Капитана 1-го ранга сравнил «устаревшие» российские десантные корабли и украинские «Кентавры»
Россия ограничит авиасообщение с Колумбией, Доминиканой, Кубой и Мальдивами
Токийцы устроили любование сакурой, несмотря на коронавирус
В Госдуме назвали выдумкой слова США о «недостатках» российского Ту-160
Россия ограничит авиасообщение с Японией и Вьетнамом
В Роспотребнадзоре сравнили темпы распространения коронавируса и гриппа
Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Таиландом и Индонезией с 23 марта
Дополнительные инфекционные боксы построят в нескольких российских регионах
Вьетнам ввёл запрет на въезд иностранцев
В Москве у студентки похитили антиквариат на 19 миллионов рублей
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
Украина считает свои катера достойным ответом российским десантным кораблям
Оргкомитет Олимпиады-2020 начал разработку других сценариев проведения Игр
Синоптики рассказали, когда весна придёт в Россию
"Четыре недели": в UFС подтвердили, что бой между Хабибом и Фергюсоном состоится
В Хорватии произошло два землетрясения за одни сутки