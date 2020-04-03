Спрос на спортивные товары с AliExpress вырос в 8 раз
В марте спрос на спортивные товары с AliExpress вырос в 8 раз по сравнению с февралем. Этому способствовало сразу несколько факторов: крупная распродажа. приуроченная к десятилетию компании и самоизоляция, мотивирующая людей заниматься спортом дома.
Основной спрос пришелся на спортивный инвентарь. В топ самых продаваемых товаров вошли гантели до 20 килограммов, беговая дорожка, настенный тренажер три в одном (турник, брусья, пресс), а также атлетическая скамья.
Средний чек покупателей вырос в два раза и составил три тысячи рублей.
Ранее AliExpress также предоставлял статистику, согласно которой из-за карантина у россиян существенно увеличился спрос на домашнюю одежду и товары для дома. В список самых необычных товаров также вошли приборы для пивоварения и виноделия.
Топ 10 регионов, жители которых активнее всего закупались спортивными товарам:
Москва и Московская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Краснодарский край
Республика Башкортостан
Свердловская область
Республика Татарстан
Челябинская область
Красноярский край
Пермский край
Волгоградская область
ИСТОЧНИК KP.RU