3 Апр 2020 2020-04-03T16:54:46+03:00

Спрос на спортивные товары с AliExpress вырос в марте 8 раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В марте спрос на спортивные товары с AliExpress вырос в 8 раз по сравнению с февралем. Этому способствовало сразу несколько факторов: крупная распродажа. приуроченная к десятилетию компании и самоизоляция, мотивирующая людей заниматься спортом дома.

Основной спрос пришелся на спортивный инвентарь. В топ самых продаваемых товаров вошли гантели до 20 килограммов, беговая дорожка, настенный тренажер три в одном (турник, брусья, пресс), а также атлетическая скамья.

Средний чек покупателей вырос в два раза и составил три тысячи рублей.

Ранее AliExpress также предоставлял статистику, согласно которой из-за карантина у россиян существенно увеличился спрос на домашнюю одежду и товары для дома. В список самых необычных товаров также вошли приборы для пивоварения и виноделия.

Топ 10 регионов, жители которых активнее всего закупались спортивными товарам:

Москва и Московская область

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Краснодарский край

Республика Башкортостан

Свердловская область

Республика Татарстан

Челябинская область

Красноярский край

Пермский край

Волгоградская область

ИСТОЧНИК KP.RU