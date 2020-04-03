Космонавты дали совет, как пережить режим самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T17:05:08+03:00

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Космонавты Андрей Борисенко и Олег Котов дали совет россиянам, как пережить режим изоляции. Летчики провели на космической станции на двоих более 860 суток и знают массу способов, чем можно занять себя в ограниченных условиях.

Во время работы на МКС космонавт постоянно занят. Если человек в условиях самоизоляции тоже будет постоянно занят делами, то это время пройдет быстрее. Заняться тем, до чего обычно не доходят руки- это станет самым лучшим лекарством от депрессии.

- Занять себя можно ведь не только домашней работой и уборкой, приведением в порядок своего компьютера, разбором бумаг, которые накопились. А можно перечитать любимые книги и что-то новое. Пообщаться с родными, с близкими с помощью видеосвязи, - советует Андрей Борисенко.

Единственная сложность, с которой невозможно справиться в космосе – это отсутствие физической нагрузки. На земле эту проблему легко решить.

- Можно поотжиматься от пола, если у кого-то дома есть тренажёры, то вполне можно их использовать. Или хотя бы просто наматывать круги по своей комнате или кухне. У наших женщин обычно неплохой фитнес во время домашней работы, они наматывают несколько километров, - делится космонавт.

Его коллега 54-летний космонавт Олег Котов тоже готов дать совет, как сделать жизнь в условиях самоизоляции более комфортной. В первую очередь не нужно постоянно думать, что тебя «ограничивает и чего тебе не хватает, это действительно может напрячь».

- Дома всегда есть чем заняться. Например, во время пребывания на МКС рабочий день 6,5 часов. 2,5 часа обязательно тратится на физические упражнения, чтобы быть в хорошей форме, а остальное личное время. Казалось бы, чем заняться на станции? А дела всегда есть, - делится Олег Котов.

Можно посмотреть фильмы, передачи, почитать книги из медиа-библиотеки или навести порядок в комнате.

- Люди при хорошей мотивации очень стрессоустойчивы и способны на самоорганизацию. Пообщайтесь с детьми, с внуками, с родней. Сделайте те вещи, которые вы давно обещали себе сделать и откладывали. Не замыкайтесь в себе, не смотрите постоянно новости, не ищите там только что-то отрицательное. Всё не так плохо. То, что мы делаем — это правильно. Научитесь получать удовольствие от мысли, что мы делаем общее дело и помогает в борьбе с вирусом, - говорит Олег Котов в интервью RT

ИСТОЧНИК KP.RU