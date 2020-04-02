В Госдуме объяснили разницу между карантином и самоизоляцией

Суть самоизоляции заключается в том, чтобы максимальный процент населения оставался дома и не контактировал друг с другом, а карантин - это жётские требования к заражённым людям или с подозрением на инфекцию, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук и заслуженный врач Татарстана Борис Менделевич.

Он также напомнил, что в России карантин ввёл 18 марта главный санитарный врач для всех прибывших из-за границы.

Специалист также отметил, что всем, кто вынужден продолжать работать, поскольку трудится на социально значимых производствах, необходимо соблюдать несколько правил.

- Человек должен быть в маске, в перчатках. Расстояние между людьми желательно соблюдать в 1,5-2 метра, но никак не меньше одного метра. Требуется максимально часто мыть руки или обрабатывать их септическим раствором, - рассказал Менделевич сайту ER.RU.

Тем, кто находится на самоизоляции, эксперт рекомендует максимально избегать выходы из дома даже для покупки продуктов и лекарств, а выходя из дома лучше сразу обеспечить себя на несколько дней и сделать несколько дней за один выход.

Выгуливать собак Менделевич рекомендует, договорившись с соседями и объединив питомцев, взяв в пример опыт иностранных государств.

Он также отметил, что сейчас в России действует более мягкий, чем карантин, режим самоизоляции. Однако парламентарий убеждён, что такая мера способна снизить темпы распространения коронавируса, но только "если оправдаются надежды правительства на нашу самодисциплину".

- Каждый из жителей страны должен понимать, что, не соблюдая данные требования, становится потенциальным разносчиком инфекции и представляет опасность не только для себя, но, в первую очередь, для окружающих, - предостерёг Менделевич.

Он также напомнил, что при превышении критического порога заболевших, в России всё же введут карантин.

1 апреля, как сообщал сайт kp.ru, депутаты Мосгордумы приняли новый закон об административной ответственности в условиях карантина.