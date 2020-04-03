82-летняя Джейн Фонда возродила свои культовые домашние тренировки в TikTok

3 Апр 2020 2020-04-03T17:36:22+03:00

Актриса Джейн Фонда пришла в ТикТок в 82 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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ТикТоку, как и любви, все возрасты покорны. На этот раз молодежную соцсеть решила покорить 82-летняя актриса Джейн Фонда.

В 80-х она получила негласное звание королевы аэробики. Тогда её книги и кассеты с упражнениями разошлись миллионами экземпляров. Свою первую студию аэробики в Беверли-Хиллз фонда открыла в 1979 году. Следом последовали еще несколько студий в других городах США.

Спустя почти сорок лет Джейн остается в такой же прекрасной форме и даже не думает бросать спорт. Теперь к своим знаменитым тренировкам она привлекает и молодую аудиторию.

- Привет, TikTok! Меня зовут Джейн Фонда, я хочу повторить свой воркаут и предлагаю вам присоединиться ко мне. Я собираюсь победить этот кризис. Поднимаемся вверх и опускаемся, поднимаемся и опускаемся, - написала актриса и представила аудитории короткий комплекс упражнений.

Джейн Фонда в 82 года пришла в Тикток.

ИСТОЧНИК KP.RU