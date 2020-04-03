РФПИ передала США российско-японскую тест-систему на коронавирус

3 Апр 2020 2020-04-03T23:17:54+03:00

Тест-системы поставляют в российские больницы и в другие страны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) передал властям США новую тест-систему на коронавирус. Разработали технологию российские ученые совместно с японскими коллегами. Факт поставки партии тест-систем подтвердил РИА Новости глава организации Кирилл Дмитриев.

Ранее в фонде подтверждали, что взяли на себя половину стоимости груза, который Россия направила в Нью-Йорк. Вторую половину стоимости оплатили США. Речь идет о медицинской технике и средствах защиты для врачей. В список товаров, которые американские врачи смогут использовать для борьбы с коронавирусом, попали и российско-китайские тест-системы.

В РФПИ используют свою сеть международных партнеров, которая насчитывает 18 стран, для борьбы с коронавирусом. Так, например, одно из направлений, инвестирование создания тест-систем и их поставка.

- Фонд наряду с государственными органами и другими организациями активно работает над поставками в Россию препаратов и оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом, из Китая, Японии, США, ОАЭ,- было сказано в заявлении Фонда на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU