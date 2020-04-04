"Это современное пиратство": В Берлине обвинили США в перехвате партии масок из Китая
В Германии заказали крупную партию масок из Китая для защиты полицейских Берлина в период пандемии коронавируса. Из КНР в европейскую страну должны были поставить около 200 тысяч масок повышенной зашиты FFP2 и FFP3. Но до пункта назначения груз так и не добрался - в пути партию "перехватили США".
Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гейзель подтвердил изданию Tagesspiegel, что маски "конфисковали" в Бангкоке. За этим стоит, как сообщил немецкий чиновник, США, где наивысшее число заболевших в мире. На брифингах глава американского государства Дональд Трамп подтверждает - масок в больницах не хватает, поэтому советует гражданам перестать покупать специализированные маски, защищать лицо стоит, по его мнению, шарфом.
- Мы считаем это актом современного пиратства. Это не то, как надо иметь дело с трансатлантическими партнерами,- сказал Гейзель.
Мэр Берлина Майкл Мюллер назвал "бесчеловечным" поступок властей США. Однако, сами американцы не подтвердили, что перехватили маски у немецев.
ИСТОЧНИК KP.RU