2020-04-03T07:10:53+03:00
В мире

Трамп заявил, что шарфы лучше защищают от коронавируса, чем медицинские маски: "Они толще"

С утверждением президента не согласились медики
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США считает, что шарф защитит лучше от вируса, чем маскаПрезидент США считает, что шарф защитит лучше от вируса, чем маскаФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп на брифинге по коронавирусу сделал неожиданное заявление - по его мнению шарфы лучше защищают от инфицирования, чем медицинские маски. Он сказал это после выступления одного из представителей администрации Белого дома, который рекомендовал всякий раз, выходя на улицу, прикрывать маской рот и нос.

- Во многих случаях шарф лучше, он толще. Я имею в виду, в зависимости от материала, но шарф толще, - сказал президент США.

Его утверждение решили проверить журналисты CNN, которые обратились к руководству для медицински работников, пособие было разработано Центром по контролю и профилактике заболеваний. Оказалось, что ношение шарфа, банданы или любой другой домашней маски, в том числе тканевых, нужно "применять с осторожностью", поскольку они не гарантируют, что человек не заразится при контакте с заболевшим. Такие предметы - крайняя мера, если медицинские маски отсутствуют.

Кроме того, на брифинге Трамп заявил, что в ближайшее время будут объявлены новые правила США по ношению лицевых масок, но добавил, что эти правила, вероятно, не будут обязательными.

США на первом месте по распространению коронавируса, заражены свыше 187 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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