Оставшихся без эвакуации в Нью-Йорке россиян поселят в гостиницу
Россиян, оставшихся в Нью-Йорке на период приостановки международных рейсов, поселят в гостиницу. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Лахонин.
В правительстве приняли решение о временной приостановке операций по эвакуации своих граждан из других стран. Международное сообщение закрыто с 27 марта, но сохранялись рейсы с целью вывоза россиян, оказавшихся за пределами Родины. Поскольку эвакуировать граждан РФ временно не будут, в правительстве позаботились об их проживании вдали от дома- для оставшихся в Нью-Йорке сняли номера в гостинице:
- Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице. Они будут размещены до понедельника в гостинице на Лонг-Айленде,- сообщил представитель посольства.
Он сообщил, что в этом американском городе находится 51 гражданин России, которые должны были вернуться на Родину.
На содержание россиян за границей направят 500 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU