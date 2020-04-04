2020-04-04T05:51:45+03:00
Общество

Больше 2 тысяч россиян обратились в посольство, чтобы вернуться из США

Тех, кто должен был улететь в ближайшие дни, поселили в гостиницы
Юлия САЛЬНИКОВА
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График вывоза россиян составят на основании количества заявлений на госуслугахГрафик вывоза россиян составят на основании количества заявлений на госуслугахФото: REUTERS
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В США остаются больше 2 тысяч граждан России, которые хотели бы вернуться на Родину. Многие сделать это просто не успели - помешала пандемия коронавируса. Ситуация в мире, за исключением Китая, где заболеваемость пошла на спад, приближается к пику. Страны прикладывают массы усилий, чтобы взять ситуацию под контроль.

С 4 апреля Россия отменяет временно эвакуацию граждан из других стран. До этого, даже в условиях отмены международного сообщения, рейсы для вывоза соотечественников сохранялись. Приостановить доставку граждан решили, чтобы приостановить распространение новых случаев инфицирования и завоза вируса.

- Многие российские граждане в США оказались действительно в очень сложном положении из-за пандемии коронавируса. Не только те, кто сегодня не смог вылететь. У многих были куплены билеты на апрель и май,- приводят в посольстве слова главы представительства Анатолия Антонова.

Тем россиянам, что должны были вылететь в день объявления о приостановлении авиасообщения, предоставили номера в отеле и горячее питание, поскольку эти люди уже прибыли в аэропорт Нью-Йорка чтобы отправиться домой, им просто больше некуда пойти в США - путевки закончились.

Россиян призвали заполнить анкеты на портале Госуслуги, на основании данных составят график вывоза людей обратно домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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