2020-04-04T09:33:46+03:00
Коронавирус Covid-19

11 российских самолётов со специалистами, врачами и медтехникой прибыли в Сербию

В стране 1 176 человек заражены коронавирусом, 39 пациентов скончались
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Россия отправила в Сербию 11 самолётов Ил-76 со специалистами и медтехникойРоссия отправила в Сербию 11 самолётов Ил-76 со специалистами и медтехникойФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России со 87 специалистами, а также с оборудованием для эпидемиологической диагностики и дезинфекции прилетели в Сербию, сообщили в российском Минобороны.

Среди специалистов есть как военнослужащие, включая военных медиков, так и специалисты-вирусологи войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты). В числе привезённого оборудования есть средства защиты и 16 единиц военной техники.

Все 11 самолётов прибыли на сербский аэродром "Батайница", расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда.

- ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Для этих целей экипажами военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России совершено всего 11 самолето-рейсов с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Батайница, - сказано в сообщении Министерства обороны России.

Напомним, в Сербии заражены уже 1 476 человек. 39 пациентов погибли, выздоровевших пока нет.

3 апреля Россия начал доставку помощи Сербии.

2 апреля президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Сербии Александаром Вучичем, в результате которых было решено направить врачей, специалистов по дезинфекции и гуманитарную помощь.

Российских военных специалистов, прибывших в Сербию для оказания медицинской помощи, встретили хлебом и солью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские авиакомпании вынуждены приостановить рейсы для вывоза россиян из-за рубежа
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 1,1 миллиона человек
Правительство выделило ФМБА более 320 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам
11 российских самолётов со специалистами, врачами и медтехникой прибыли в Сербию
ЦБ не разрешил физлицам переносить выплаты по кредитам в апреле
В России предложили жениться и разводиться на "Госуслугах"
У кошек в Ухане обнаружили коронавирус
Коронавирус у Пинк: Что известно о состоянии здоровья певицы
"Рынок заставит их остановиться": Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией
В Нью-Йорке врачи заметили, что коронавирус все чаще поражает почки и сердца больных
"Была в лучшей психиатрической больнице": Селена Гомес призналась, что у нее биполярное расстройство
Больше 2 тысяч россиян обратились в посольство, чтобы вернуться из США
Экспресс-тестирование на коронавирус начнется в апреле: диагноз поставят за 30 минут
Шесть пассажиров пострадали при опрокидывании автобуса в Красноярском крае
Врач оценил риски заразиться коронавирусом во время пробежки
Число новых случаев коронавируса в Китае снизилось до январских показателей: всего 19 больных за сутки
Корабль Starship снова лопнул во время испытаний
В Турции из-за коронавируса гражданам младше 20 лет запретили выходить на улицу
Оставшихся без эвакуации в Нью-Йорке россиян поселят в гостиницу
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор