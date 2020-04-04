11 российских самолётов со специалистами, врачами и медтехникой прибыли в Сербию

4 Апр 2020 2020-04-04T09:33:46+03:00

Россия отправила в Сербию 11 самолётов Ил-76 со специалистами и медтехникой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В стране 1 176 человек заражены коронавирусом, 39 пациентов скончались

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Самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России со 87 специалистами, а также с оборудованием для эпидемиологической диагностики и дезинфекции прилетели в Сербию, сообщили в российском Минобороны.

Среди специалистов есть как военнослужащие, включая военных медиков, так и специалисты-вирусологи войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты). В числе привезённого оборудования есть средства защиты и 16 единиц военной техники.

Все 11 самолётов прибыли на сербский аэродром "Батайница", расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда.

- ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Для этих целей экипажами военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России совершено всего 11 самолето-рейсов с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Батайница, - сказано в сообщении Министерства обороны России.

Напомним, в Сербии заражены уже 1 476 человек. 39 пациентов погибли, выздоровевших пока нет.

3 апреля Россия начал доставку помощи Сербии.

2 апреля президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Сербии Александаром Вучичем, в результате которых было решено направить врачей, специалистов по дезинфекции и гуманитарную помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770847" frameborder="0"></iframe> Российских военных специалистов, прибывших в Сербию для оказания медицинской помощи, встретили хлебом и солью.

ИСТОЧНИК KP.RU