11 российских самолётов со специалистами, врачами и медтехникой прибыли в Сербию
Самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России со 87 специалистами, а также с оборудованием для эпидемиологической диагностики и дезинфекции прилетели в Сербию, сообщили в российском Минобороны.
Среди специалистов есть как военнослужащие, включая военных медиков, так и специалисты-вирусологи войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты). В числе привезённого оборудования есть средства защиты и 16 единиц военной техники.
Все 11 самолётов прибыли на сербский аэродром "Батайница", расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда.
- ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Для этих целей экипажами военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России совершено всего 11 самолето-рейсов с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Батайница, - сказано в сообщении Министерства обороны России.
Напомним, в Сербии заражены уже 1 476 человек. 39 пациентов погибли, выздоровевших пока нет.
3 апреля Россия начал доставку помощи Сербии.
2 апреля президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Сербии Александаром Вучичем, в результате которых было решено направить врачей, специалистов по дезинфекции и гуманитарную помощь.
Российских военных специалистов, прибывших в Сербию для оказания медицинской помощи, встретили хлебом и солью.
ИСТОЧНИК KP.RU