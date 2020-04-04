В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя на нерабочий период

4 Апр 2020 2020-04-04T12:53:27+03:00

Главный нарколог ведомства Евгений Брюн считает, что такая мера была бы "здоровой для России"

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Главный нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн предложил ограничить в России продажу крепкого алкоголя до конца нерабочих недель, то есть до 30 апреля.

Специалист считает, что введение сухого закона излишне, однако ограничение именно на крепкий алкоголь "было бы здорово для всей России", сообщает Интерфакс.

Ране сайт kp.ru сообщал, что глава Минздрава Михаил Мурашко предостерёг о тяжёлых последствиях коронавируса всех, кто злоупотребляет курением и алкоголем.

Алкоголь сейчас опасен. Люди, которые пытаются лечиться спиртным, однозначно будут иметь более тяжелые последствия. И курильщики, у которых развиваются хронические заболевания легких, тоже перенесут болезнь более тяжело, - уточнил Михаил Мурашко.

На сайте также приводились результаты опроса, по которым стало известно, что 69% россиян верят, что алкоголь спасёт их от коронавируса.

Покупки спиртного выросли вдвое, причём основной причиной 90% опрошенных называют введение карантина. 5% признались, что покупают алкоголь в качестве антисептика.

65% купивших алкоголь респондентов предпочитают водку, 53% - вино, а пиво выбрали 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU