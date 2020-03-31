2020-03-31T12:53:14+03:00
Общество

69 процентов россиян верят, что алкоголь сможет защитить от коронавируса

Врачи уверяют, что это опасное заблуждение
Елена АКИМОВА
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Большинство россиян верят, что спиртное может помочь в борьбе с коронавирусом, но это не такБольшинство россиян верят, что спиртное может помочь в борьбе с коронавирусом, но это не такФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Оказалось, 69 процентов россиян верят, что алкоголь может помочь в борьбе с коронавирусом. Опрос показал, что большинство жителей страны вдвое увеличили покупку спиртного.

Основной причиной массовой закупки горячительного люди в возрасте от 18 до 60 лет называют введение карантина. Такой позиции придерживаются 90 процентов опрошенных.

Лишь 5 процентов говорят, что данная позиция заблуждение и используют алкоголь в качестве антисептика.

Чаще всего предпочитают покупать водку (65%).На вино приходится 53%, а на пивную продукцию 40%.

- К сожалению мы видим, что граждане, не обладая достаточной информацией, стали скупать алкогольную продукцию. Многие не задумываются, что алкоголь никак не помогает в профилактике коронавирусной инфекции, а, наоборот, разрушает иммунитет. Безответственно, когда крупные алкогольные компании пользуются возникшей паникой на рынке, стимулируют к покупке той или иной алкогольной продукции, — прокомментировал NEWS.ru руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал не лечиться от коронавируса алкоголем. Он отметил, что "есть примеры, когда больные, считая COVID легкой простудой, пытаются «лечиться» алкоголем. Вот такие пациенты в конечном итоге поступают к нам в очень тяжелом состоянии".

В зоне риска и заядлые курильщики. Они уже имеют поражение легких, которое может быть усилено болезнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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