2020-04-04T14:08:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В США Минобороны перебросило в Нью-Йорк военную похоронную бригаду

42 солдата помогут в кремации и захоронении погибших в штате от коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Для разгрузки моргов Нью-Йорка в условиях пандемии на улицах установили грузовики-рефрижераторы, которые смогут вывозить тела пациентовДля разгрузки моргов Нью-Йорка в условиях пандемии на улицах установили грузовики-рефрижераторы, которые смогут вывозить тела пациентовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министерство обороны США по поручению властей направило в Нью-Йорк военную похоронную бригаду в составе 42 солдат, сообщает FreeTVOnline.

Бригада необходима для помощи в кремации и захоронении погибших от коронавируса. Также в другие регионы перебрасываются дополнительные армейские силы.

В Нью-Йорке на прошлой неделе, чтобы вывозить тела погибших пациентов и разгрузить морги, на улицах установили грузовики-рефрижераторы.

Напомним, в США число погибших коронавируса превысило 6 тысяч.

В стране введены режим ЧС и временный запрет на въезд иностранных граждан, закрыты все рестораны и образовательные учреждения. Также закрыты любые места, где может собраться более 10 человек. По меньшей мере, такие ограничения продлятся до конца апреля.

По прогнозам Белого дома, количество жертв коронавируса в США может достигнуть 200 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Застройщиков не будут штрафовать за срыв сроков
Причиной взрыва дома в Орехово-Зуеве могла стать газовая колонка
СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево
В США Минобороны перебросило в Нью-Йорк военную похоронную бригаду
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Московской области
В Москве поезда МЦД начали дезинфицировать холодным паром, который уничтожает 99,9% микробов
Учебный год в некоторых школах могут продлить до 8 июня
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя на нерабочий период
Стало известно, кто не останется без работы во время пандемии коронавируса
Роспотребнадзор: Россия идёт по оптимистическому сценарию в борьбе с коронавирусом
В Москве скончались ещё три пациента с диагнозом коронавируса
Экстренная встреча ОПЕК+ может быть перенесена
Весь Китай вспоминает жертв коронавируса и врачей в день национального траура, 4 апреля
9 пациентов скончались в России от коронавируса за последние сутки
Российский врач в Италии рассказал, почему в стране случилась настолько масштабная эпидемия