В США Минобороны перебросило в Нью-Йорк военную похоронную бригаду

4 Апр 2020 2020-04-04T14:08:23+03:00

Для разгрузки моргов Нью-Йорка в условиях пандемии на улицах установили грузовики-рефрижераторы, которые смогут вывозить тела пациентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

42 солдата помогут в кремации и захоронении погибших в штате от коронавируса

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Министерство обороны США по поручению властей направило в Нью-Йорк военную похоронную бригаду в составе 42 солдат, сообщает FreeTVOnline.

Бригада необходима для помощи в кремации и захоронении погибших от коронавируса. Также в другие регионы перебрасываются дополнительные армейские силы.

В Нью-Йорке на прошлой неделе, чтобы вывозить тела погибших пациентов и разгрузить морги, на улицах установили грузовики-рефрижераторы.

Напомним, в США число погибших коронавируса превысило 6 тысяч.

В стране введены режим ЧС и временный запрет на въезд иностранных граждан, закрыты все рестораны и образовательные учреждения. Также закрыты любые места, где может собраться более 10 человек. По меньшей мере, такие ограничения продлятся до конца апреля.

По прогнозам Белого дома, количество жертв коронавируса в США может достигнуть 200 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU