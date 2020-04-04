В США Минобороны перебросило в Нью-Йорк военную похоронную бригаду
Министерство обороны США по поручению властей направило в Нью-Йорк военную похоронную бригаду в составе 42 солдат, сообщает FreeTVOnline.
Бригада необходима для помощи в кремации и захоронении погибших от коронавируса. Также в другие регионы перебрасываются дополнительные армейские силы.
В Нью-Йорке на прошлой неделе, чтобы вывозить тела погибших пациентов и разгрузить морги, на улицах установили грузовики-рефрижераторы.
Напомним, в США число погибших коронавируса превысило 6 тысяч.
В стране введены режим ЧС и временный запрет на въезд иностранных граждан, закрыты все рестораны и образовательные учреждения. Также закрыты любые места, где может собраться более 10 человек. По меньшей мере, такие ограничения продлятся до конца апреля.
По прогнозам Белого дома, количество жертв коронавируса в США может достигнуть 200 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU