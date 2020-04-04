2020-04-04T20:35:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В «Векторе» объяснили, почему коронавирус опаснее гриппа

Новый вирус может продолжать выделяться до 30 дней
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В «Векторе» объяснили, почему коронавирус опаснее гриппаВ «Векторе» объяснили, почему коронавирус опаснее гриппаФото: REUTERS
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Директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что коронавирус COVID-19 опаснее гриппа. По его словам, летальность от новой коронавирусной инфекции составляет 4,5%, в то время как от сезонного гриппа, которым ежегодно заболевает от 5 до 10% населения Земли (500 миллионов человек) летальность 0,1%.

«Если говорить о жизни и здоровье заболевшего человека и его близких, то, безусловно, принципиально более опасным является новый коронавирус, чем вирус гриппа», - отметил в эфире телеканала «Россия-1».

Заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов обратил внимание на другую особенность COVID-19. Новый вирус может продолжать выделяться до 30 дней.

«У таких людей тоже при находках двукратных вируса делали вывод о повторном заражении. Это не повторное заражение, это вирусовыделение», - сообщил он.

Напомним, гендиректор «Вектора» также рассказал об испытаниях российских вакцин против коронавируса. На данный момент ведется разработка 26 вариантов препарата, которые тестируются на животных, уже в июне начнутся испытания на людях

ИСТОЧНИК KP.RU

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