Гендиректор «Векторе» рассказал об испытаниях российской вакцины против коронавируса

4 Апр 2020 2020-04-04T16:27:26+03:00

В «Векторе» рассказали об испытания вакцины против коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

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Испытания прототипов вакцины против коронавируса проходит на мышах, хорьках и низших приматах. Они завершатся к концу апреля. Об этом сообщил гендиректор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов.

Специалист пояснил, что после испытаний на животных начнётся стадия доклинических исследований, а на людях препарат начнут тестировать к июню.

«Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года. И последующий этап клинических исследований — уже непосредственно на людях, в июне начнутся испытания на людях», — рассказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Максютов уточнил, что на данный момент на основе шести технологических платформ ведется разработка 26 вариантов препарата, которые будут исследованы во время испытаний в лабораториях, после чего лучшие варианты будут переданы на доклинические исследования, а следом с разрешения Минздрава начнутся клинические испытания на людях.

Напомним ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что испытания вакцины от коронавируса начнутся 29 июня и в них уже готовы принять участие 60 добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU