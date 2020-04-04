2020-04-04T23:15:59+03:00
Общество

Голикова назвала регионы с наибольшим числом заразившихся коронавирусом

Больше половины инфицированных заразились внутри страны, не выезжая за границу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вице-премьер рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусомВице-премьер рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, где больше всего пациентов с коронавирусом. На первом месте по числу инфицированных и зараженных находится Москва. Здесь погибли уже 29 человек с COVID-19, а заражены 3357.

Высокие показатели по заболеваемости в Санкт-Петербурге (171 случай), Подмосковье (260), Калмыкии (7), Ленинградской области (47). В этот список попали Ямало-Ненецкий автономный округ (12) и Пензенская область (27). Расчет производили не поч числу заболевших, а по числу инфицированных на 100 тысяч жителей региона.

- Из всего количества заболевших, которые зафиксированы на территории Российской Федерации, 808 случаев - это привезенные случаи, 2 854 случая - заболевшие по контакту от тех, кто приехал,- приводит слова Татьяны Голиковой ТАСС.

Еще 487 случаев предстоит разобрать, пока не установлено, как и где заразились люди.

Большая часть погибших - люди пожилого возраста и те, у кого есть хронические заболевания. При этом доля молодых пациентов (до 45 лет) в больницах достаточно высока. Только в столице до половины от числа новых случаев это молодежь и люди среднего возраста.

Голикова сообщила, что в РФ готовы готовы к любому развитию ситуации с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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