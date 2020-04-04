Голикова назвала регионы с наибольшим числом заразившихся коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, где больше всего пациентов с коронавирусом. На первом месте по числу инфицированных и зараженных находится Москва. Здесь погибли уже 29 человек с COVID-19, а заражены 3357.
Высокие показатели по заболеваемости в Санкт-Петербурге (171 случай), Подмосковье (260), Калмыкии (7), Ленинградской области (47). В этот список попали Ямало-Ненецкий автономный округ (12) и Пензенская область (27). Расчет производили не поч числу заболевших, а по числу инфицированных на 100 тысяч жителей региона.
- Из всего количества заболевших, которые зафиксированы на территории Российской Федерации, 808 случаев - это привезенные случаи, 2 854 случая - заболевшие по контакту от тех, кто приехал,- приводит слова Татьяны Голиковой ТАСС.
Еще 487 случаев предстоит разобрать, пока не установлено, как и где заразились люди.
Большая часть погибших - люди пожилого возраста и те, у кого есть хронические заболевания. При этом доля молодых пациентов (до 45 лет) в больницах достаточно высока. Только в столице до половины от числа новых случаев это молодежь и люди среднего возраста.
Голикова сообщила, что в РФ готовы готовы к любому развитию ситуации с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU