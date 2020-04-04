2020-04-04T19:24:57+03:00
Общество

Татьяна Голикова: Перерыв в эвакуации россиян из-за границы — временный, на два дня

Для вывоза из-за рубежа россияне должны заполнить форму на портале Госуслуг
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Татьяна Голикова на брифинге для журналистов прояснила ситуацию с вывозом соотечественниковТатьяна Голикова на брифинге для журналистов прояснила ситуацию с вывозом соотечественниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге для журналистов прояснила ситуацию с вывозом соотечественников, застрявших за границей из-за глобальной блокады.

— Почему введен временный тайм-аут вывоза из-за рубежа наших граждан? Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко понимали, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию РФ, — передаёт ТАСС слова вице-премьера.

По её словам, вывозные рейсы, приостановленные в ночь с пятницы на субботу, возобновятся, предположительно, уже в понедельник.

По данным Голиковой, в списки на возвращение записались 26 тыс. россиян, притом, что 13,6 тыс. чел. из этого количества до сих пор «не идентифицированы». Это может означать, что эти люди жили за границей «дикарями», не вставая консульский учёт, — либо то, что у них не известен (или просто отсутствует) адрес прописки в Россию, из-за чего не ясно, в какой регион доставлять такого «репатрианта».

В любом случае, подчеркнула вице-премьер, несмотря на недовольство граждан, всем им по возвращении обязательно надлежит пройти карантин в целях недопущения распространения коронавируса.

ТАК КАК ЖЕ НАМ ВСЁ-ТАКИ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ?!

На портале госуслуг действует электронная форма «регистрация граждан РФ, находящихся за рубежом».

Как сообщили «КП» в МИДе, заполнение всех полей этой формы является непременным условием включения росграждан в списки пассажиров вывозных рейсов и посадки на борт.

На портале Госуслуг также есть форма заявления о предоставлении помощи россиянам за рубежом, оказавшимся в трудной ситуации и не имеющим возможности вернуться на Родину из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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