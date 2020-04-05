2020-04-05T00:45:59+03:00
В мире

Младший сын президента Трампа соблюдает режим #сидимдома

Президент США подтвердил эту информацию в ходе брифинга
Алексей ОСИПОВ
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Дональд Трамп.Дональд Трамп.Фото: REUTERS
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Бэррон Трамп, младший сын 45-го президента США Дональда Трампа соблюдает режим самоизоляции, объявленный в федеральном округе Колумбия, на территории которого расположен Белый дом – официальная резиденция президентов США.

Федеральный округ Колумбия входит в число 48-и американских штатов и территорий, губернаторы которых потребовали от населения режима самоизоляции. В общей сложности, в таком режиме живут сейчас 93% населения США.

Трамп-старший сказал, что Бэррон, обожающий футбол, ждет не дождется того момента, когда он сможет вновь поупражняться с мячом на футбольной площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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