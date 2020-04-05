В Дагестане распространение коронавируса перешло на "бесконтрольный этап": вирус на предметах, в воздухе, транспорте

5 Апр 2020 2020-04-05T01:52:02+03:00

В Роспотребнадзоре Дагестана заявили, что коронавирусом теперь заражаются без непосредственного контакта с больным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Республики сообщил о том, что растет число случаев, в которых не удается установить, как и где заразился человек

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Глава Роспотребнадзора Дагестана Николай Павлов заявил, что в республике заболеваемость коронавирусом перешла от третьего этапа (контролируемая ограниченная передача) к четвертому (массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев).

В регионе растет число случаев заболевания, когда инфицированный не выезжал в страны, неблагополучные по эпидситуации, и не контактировал с зараженными. Способ передачи вируса для таких пациентов остается невыясненным.

- Это говорит о том, что вирус циркулирует в окружающей среде, он есть в воздухе, на почве, на предметах, в транспорте, общественных местах, и риск заражения граждан кратно увеличивается. Уже не обязательно контактировать с больными или носителями, достаточно просто проехаться в общественном транспорте, посидеть на лавочке, - заявление главы Роспотребнадзора опубликовано на официальном сайте главы и правительства Дагестана.

За сутки число пациентов с коронавирусом в Дагестане увеличилось с 15 до 25. Здесь действует режим изоляции, жители не могут покидать дома без веской причины. Но этих мер в сложившейся ситуации оказалось недостаточно. В Роспотребнадзоре настаивают на ужесточении режима: предложено ограничить работу религиозных учреждений, поскольку жители до сих пор массово посещают мечети, усилить санитарную обработку транспорта, автобусных остановок, бросить силы на уборку улиц городов.

ИСТОЧНИК KP.RU