2020-04-05T05:20:55+03:00
В мире

По мексиканскому городу разъезжает Бэтмен и требует соблюдать карантин

Супергерой пытается спасти жителей Монтеррея от COVID-19
Антон ФОКИН
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Неизвестный герой пытается спасти мексиканцев от коронавирусаНеизвестный герой пытается спасти мексиканцев от коронавируса
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В мексиканском Монтеррее появился добровольный помощник властей, который в костюме Бэтмена разъезжает по городу и призывает жителей оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусом. Об этом пишет сайт "Xataka".

Этого персонажа уже неоднократно замечали на улицах Монтеррея, но пока его личность остается тайной. "Супергерой" превратил свою машину в "Бэтмобиль", установив на нем громкоговоритель. Теперь практически каждый день "Бэтмен" проезжает по городу, увещевая жителей не покидать своего жилья.

Тем не менее, по свидетельствам очевидцев, появление персонажа комиксов вызывает обратный эффект - люди выбегают на улицу в надежде сфотографировать "супергероя".

ИСТОЧНИК KP.RU

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