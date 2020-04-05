Передвижение по Московской области на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

5 Апр 2020 2020-04-05T08:39:13+03:00

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Жители Подмосковья могут доехать на личном автомобиле до ближайших магазинов, следует из постановления правительства Подмосковья, опубликованного на официальном портале.

- Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), <...> а также следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с использованием личного транспортного средства, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует в Подмосковье с 29 марта. На данный момент он продлён до 1 мая. За его нарушение жителям области грозит штраф четыре тысячи рублей, для должностных - от 30 до 40 тысяч, а для компаний - от 200 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU