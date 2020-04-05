2020-04-05T10:24:14+03:00
Общество

Синоптики рассказали о потеплении до 19 градусов

На следующей неделе в российскую столицу вернется теплая весенняя погода
Ксения АНУФРИЕВА
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Столбик термометра в Москве поднимется до 19 градусов теплаСтолбик термометра в Москве поднимется до 19 градусов теплаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Теплый воздух начнет проникать в центр европейской части России с северо-запада. Потепление начнется уже в начале следующей недели, сообщила «Российской газете» руководитель лаборатории российского Гидрометцентра Людмила Паршина.

Теплый воздух принес с собой антициклон, который будет находиться над центром и северо-западом страны. В понедельник в Москве синоптики ожидают небольшой дождь и до 7-9 градусов тепла. Во вторник, 7 апреля, станет еще теплее: температура воздуха поднимется до 9-12 градусов. Ночи будут более холодными и с небольшими осадками.

Днем 8 апреля ожидается до 16 градусов тепла, а 9 апреля Гидрометцентр прогнозирует температуру до плюс 14-19 градусов с переменной облачностью и без осадков.

Температура воздуха немного опуститься только в пятнице, 10 апреля, однако все равно будет выше нормы: ночью столбик термометра опуститься до 3-8 градусов тепла, днем до 11-16 градусов.

В марте сайт kp.ru писал, что погода в российской столице побила новый температурный рекорд. Столбики термометров дотянулись до отметки плюс 11,3 градусов, благодаря чему побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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