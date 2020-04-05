2020-04-05T14:15:54+03:00
Экономика

Песков: Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли России

Он также заявил, что РФ не была сторонником расторжения договора ОПЕК+
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Россия не была сторонником прекращения сделки ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий ПесковРоссия не была сторонником прекращения сделки ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий ПесковФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия не была сторонником прекращения сделки ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва и Путин настроены на конструктивный переговорный процесс.

Представитель Кремля сообщил, что президент Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли и ее влиянием на экономику страны.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что совещание ОПЕК+ перенесена с 6 апреля на 8 или 9 апреля. Она пройдёт в формате видеоконференции. В рамках встречи ожидается обсуждение новой "Декларации о сотрудничестве". Инициатором новой встречи стран ОПЕК+ выступила Саудовская Аравия, пригласив к обсуждению не только участников альянса, но и не входящие в него страны.

4 апреля Путин провёл совещание о ситуации на глобальных энергетических рынках. В ходе переговоров президент отметил, что нефтедобыча может быть сокращена до 10 миллионов баррелей в сутки, но если это не станет сокращением только с одной стороны. Владимир Путин считает, что если сделка состоится, то действовать нужно "по-партнёрски". То есть сокращать от того уровня добычи, что был до кризиса, в первом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Папа Римский провел мессу в Вербное воскресенье в почти пустом соборе Святого Петра
Российские магазины предложили обязать предоставлять покупателям маски
Названы профессии, которые станут невостребованными после окончания пандемии
Правительство поручило Минпромторгу в первую очередь обеспечить средствами индивидуальной защиты медорагнизации
Песков: Кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе
Глава Роспотребнадзора: коронавирус в России пока удается сдержать от взрывного роста
Песков: Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли России
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Песков назвал огромной нагрузкой для экономики продление нерабочих дней
Песков: Путин будет работать удалённо как минимум неделю
Военкоматы перевели на удаленную работу из-за распространения коронавируса
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестёр, умерших за полтора года до этого
Российские туристы не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме
Два пациента с коронавирусом погибли в Москве за последние сутки
Учёный рассказал, как изменяется коронавирус, проходя через множество людей
Британская певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом
Пик смертности в Италии приходится на 3 часа ночи, потому что люди засыпают и не просыпаются
Премьер-министр Испании: Европа столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны
Власти Сингапура начали бесплатно раздавать медицинские маски