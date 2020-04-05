Песков: Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли России

5 Апр 2020 2020-04-05T14:15:54+03:00

Он также заявил, что РФ не была сторонником расторжения договора ОПЕК+

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Россия не была сторонником прекращения сделки ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва и Путин настроены на конструктивный переговорный процесс.

Представитель Кремля сообщил, что президент Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли и ее влиянием на экономику страны.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что совещание ОПЕК+ перенесена с 6 апреля на 8 или 9 апреля. Она пройдёт в формате видеоконференции. В рамках встречи ожидается обсуждение новой "Декларации о сотрудничестве". Инициатором новой встречи стран ОПЕК+ выступила Саудовская Аравия, пригласив к обсуждению не только участников альянса, но и не входящие в него страны.

4 апреля Путин провёл совещание о ситуации на глобальных энергетических рынках. В ходе переговоров президент отметил, что нефтедобыча может быть сокращена до 10 миллионов баррелей в сутки, но если это не станет сокращением только с одной стороны. Владимир Путин считает, что если сделка состоится, то действовать нужно "по-партнёрски". То есть сокращать от того уровня добычи, что был до кризиса, в первом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU