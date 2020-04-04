2020-04-04T00:50:54+03:00
Политика

"Все должно быть по-партнерски": Путин допустил сокращение добычи нефти до 10 миллионов барреей

Президент провел совещание, посвященное ситуации на мировом энергетическом рынке
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент заявил, что Россия готова к сотрудничеству с другими странамиПрезидент заявил, что Россия готова к сотрудничеству с другими странамиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на мировом энергетическом рынке, заявил, что Россия готова к новым договоренностям с партнерами в рамках сделки "ОПЕК +". Напомним, соглашение в начале марта заключить не удалось - страны-экспортеры нефти не договорились об объемах сокращения добычи. На фоне разногласий сделка была сорвана, что привело к падению стоимости нефти почти на 30 процентов.

- . Мы не были, как я уже только что сказал, инициаторами разрыва сделки «ОПЕК-плюс». И мы готовы к договорённостям с партнёрами и в рамках этого механизма – «ОПЕК-плюс», и готовы к взаимодействию с Соединёнными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок,- сказал Владимир Путин.

Он допустил, что сокращение может составить до 10 миллионов баррелей в сутки. Но при этом, это не может быть сокращение только с одной стороны, Владимир Путин считает, что если сделка состоится, то действовать нужно "по-партнерски". То есть сокращать от того уровня добычи, что был до кризиса, в первом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда
"Все должно быть по-партнерски": Путин допустил сокращение добычи нефти до 10 миллионов барреей
Россиянам разрешили посещать во время режима изоляции не только магазины у дома, но и гипермаркеты
Число умерших из-за коронавируса в России на 4 апреля 2020 года составило 40 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 4 апреля 2020 года составило 24 человек
Федор Конюхов поставил путешествия "на паузу" из-за коронавируса и сидит дома
В Росавиации приостановили разрешения на авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа
РФПИ передала США российско-японскую тест-систему на коронавирус
Ученые назвали кардинальное отличие коронавируса от гриппа
Саудовская Аравия готова сократить нефтедобычу, если США и Россия присоединятся
В ВОЗ считают передачу коронавируса по воздуху не основным двигателем пандемии
Почти 4 миллиарда человек находятся на самоизоляции
В Москве скончались четыре пациента с коронавирусом
Правительство выделило 500 миллионов на содержание россиян за границей