"Все должно быть по-партнерски": Путин допустил сокращение добычи нефти до 10 миллионов барреей

4 Апр 2020 2020-04-04T00:50:54+03:00

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Президент Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на мировом энергетическом рынке, заявил, что Россия готова к новым договоренностям с партнерами в рамках сделки "ОПЕК +". Напомним, соглашение в начале марта заключить не удалось - страны-экспортеры нефти не договорились об объемах сокращения добычи. На фоне разногласий сделка была сорвана, что привело к падению стоимости нефти почти на 30 процентов.

- . Мы не были, как я уже только что сказал, инициаторами разрыва сделки «ОПЕК-плюс». И мы готовы к договорённостям с партнёрами и в рамках этого механизма – «ОПЕК-плюс», и готовы к взаимодействию с Соединёнными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок,- сказал Владимир Путин.

Он допустил, что сокращение может составить до 10 миллионов баррелей в сутки. Но при этом, это не может быть сокращение только с одной стороны, Владимир Путин считает, что если сделка состоится, то действовать нужно "по-партнерски". То есть сокращать от того уровня добычи, что был до кризиса, в первом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU