Минздрав посоветовал фармацевтам и полицейским носить маски и перчатки

5 Апр 2020 2020-04-05T16:01:09+03:00

Специалисты рекомендовали продолжающим работать и контактировать с другими людьми гражданам носить защитные маски и перчатки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это касается всех работников, которые контактируют с большим количеством людей

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Специалисты российского Министерства здравоохранения рекомендовали продолжающим работать и контактировать с другими людьми гражданам носить защитные медицинские маски и перчатки.

В сообщении на официальном сайте ведомства уточняется, что такие меры предосторожности в период распространения коронавирусной инфекции лучше всего соблюдать сотрудникам, которые имеют контакт с большим количеством людей: фармацевтам, продавцам и кассирам магазинов, работникам общественного транспорта, фармацевтам, полицейским, сотрудникам многофункциональных центров и государственных учреждений.

Минздрав порекомендовал им регулярно обрабатывать руки антисептиками, а работодателям обеспечить своих сотрудников необходимыми средствами защиты от инфекции, напомнив, что вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через бытовые предметы.

Ранее глава министерства заявлял, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ идет по достаточно благоприятному сценарию, а введенные правительством меры благотворно повлияли как на количество больных, так и на тяжесть их состояния.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU