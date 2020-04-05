2020-04-05T16:01:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав посоветовал фармацевтам и полицейским носить маски и перчатки

Это касается всех работников, которые контактируют с большим количеством людей
Ксения АНУФРИЕВА
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Специалисты рекомендовали продолжающим работать и контактировать с другими людьми гражданам носить защитные маски и перчаткиСпециалисты рекомендовали продолжающим работать и контактировать с другими людьми гражданам носить защитные маски и перчаткиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Специалисты российского Министерства здравоохранения рекомендовали продолжающим работать и контактировать с другими людьми гражданам носить защитные медицинские маски и перчатки.

В сообщении на официальном сайте ведомства уточняется, что такие меры предосторожности в период распространения коронавирусной инфекции лучше всего соблюдать сотрудникам, которые имеют контакт с большим количеством людей: фармацевтам, продавцам и кассирам магазинов, работникам общественного транспорта, фармацевтам, полицейским, сотрудникам многофункциональных центров и государственных учреждений.

Минздрав порекомендовал им регулярно обрабатывать руки антисептиками, а работодателям обеспечить своих сотрудников необходимыми средствами защиты от инфекции, напомнив, что вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через бытовые предметы.

Ранее глава министерства заявлял, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ идет по достаточно благоприятному сценарию, а введенные правительством меры благотворно повлияли как на количество больных, так и на тяжесть их состояния.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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