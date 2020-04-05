Минздрав посоветовал фармацевтам и полицейским носить маски и перчатки
Специалисты российского Министерства здравоохранения рекомендовали продолжающим работать и контактировать с другими людьми гражданам носить защитные медицинские маски и перчатки.
В сообщении на официальном сайте ведомства уточняется, что такие меры предосторожности в период распространения коронавирусной инфекции лучше всего соблюдать сотрудникам, которые имеют контакт с большим количеством людей: фармацевтам, продавцам и кассирам магазинов, работникам общественного транспорта, фармацевтам, полицейским, сотрудникам многофункциональных центров и государственных учреждений.
Минздрав порекомендовал им регулярно обрабатывать руки антисептиками, а работодателям обеспечить своих сотрудников необходимыми средствами защиты от инфекции, напомнив, что вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через бытовые предметы.
Ранее глава министерства заявлял, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ идет по достаточно благоприятному сценарию, а введенные правительством меры благотворно повлияли как на количество больных, так и на тяжесть их состояния.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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