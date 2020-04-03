2020-04-03T15:20:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав: Ситуация с распространением коронавируса в России идёт по благоприятному сценарию

Михаил Мурашко призвал не злоупотреблять алкоголем, который снижает иммунитет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России ситуация с заболеваемостью коронавирусом идет по благоприятному сценарию. Фото: Николай Галкин ТАССМинистр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России ситуация с заболеваемостью коронавирусом идет по благоприятному сценарию. Фото: Николай Галкин ТАСС
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России идёт по достаточно благоприятному сценарию, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он также отметил, что введённые ранее меры повлияли как на поступление больных, так и на тяжесть их состояния.

- Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному, - приводит цитату Михаила Мурашко РИА Новости.

Глава Минздрава также призвал россиян отнестись к текущей ситуации со всей серьёзностью, и прежде всего - к своему здоровью. Мурашко призвал сограждан снизить потребление алкоголя, поскольку он снижает защитные функции организма. Министр также порекомендовал укреплять иммунитет.

Напомним, по состоянию на 3 апреля, в России зафиксировано 4 149 случаев заболевания коронавирусом. 281 человек уже выздоровел, а 34 пациента скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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