Минздрав: Ситуация с распространением коронавируса в России идёт по благоприятному сценарию
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России идёт по достаточно благоприятному сценарию, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он также отметил, что введённые ранее меры повлияли как на поступление больных, так и на тяжесть их состояния.
- Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному, - приводит цитату Михаила Мурашко РИА Новости.
Глава Минздрава также призвал россиян отнестись к текущей ситуации со всей серьёзностью, и прежде всего - к своему здоровью. Мурашко призвал сограждан снизить потребление алкоголя, поскольку он снижает защитные функции организма. Министр также порекомендовал укреплять иммунитет.
Напомним, по состоянию на 3 апреля, в России зафиксировано 4 149 случаев заболевания коронавирусом. 281 человек уже выздоровел, а 34 пациента скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU