2020-04-05T17:31:37+03:00
Общество

"Настоящая чехарда": москвичей предупреждают о непредсказуемой погоде

Столбик термометра всю следующую неделю будет колебаться от минуса до плюса
Юлия КЕКОВА
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В такую непредсказуемую погоду лучше всего оставаться домаВ такую непредсказуемую погоду лучше всего оставаться домаФото: Олег ЗОЛОТО
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Погодная "чехарда" - именно так охарактеризовал погоду на предстоящую неделю ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Непонятные погодные колебания в Москве будут наблюдаться в течение двух недель.

- Сегодня-завтра ситуация сохраняется: то солнце, вот-вот весна, то потом снова опять столбик термометра достигает отрицательных отметок. У нас ближайшая ночь - это ноль-минус 5, завтра в лучшем случае будет до +3 - +5 в Москве. Прогнозируются незначительные заряды осадков в виде снега, но не такого сильного, как сегодня, - отметил синоптик.

Во вторник, 7 апреля, по словам метеоролога, инициативу перехватит антициклон. Из-за него ненадолго распогодится, апрель будет похож на апрель, но суточные колебания температуры увеличатся - под утро будет довольно свежо - от минус 1 до минус 6. Днем же воздух прогреется до +10 градусов.

В среду столицу ожидает очередной атлантический циклон, который принесет с собой дождевые тучи, в ночное время похолодает до минус 6 - минус 11 градусов.

Четверг прогнозируется без существенных осадков, неуверенно выглянет солнце, температура будет в пределах от -1 до + 4 ночью, а день обещает стать самым теплым на неделе: до плюс 15 градусов. Это порядка 3-4 градусов выше апрельской нормы, пишут РИА Новости.

Холодный фронт нарушит весеннюю идиллию уже в пятницу. На улице усилится ветер, возможны дожди и даже ливни. А на выходных москвичам следует готовиться к мокрому снегу - короче говоря лучше оставаться дома, на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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