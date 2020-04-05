В Грузии дезинфицируют деньги утюгом против коронавируса
Так на рынке наедятся уничтожить вирус
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В Грузии на аграрном рынке в городе Поти для посетителей ввели особое правило в связи с распространением коронавируса.
Сообщается, что необходимо отдавать все имеющиеся наличные специальному сотруднику, который производит их дезинфекцию. В качестве устройства для "убивания вируса" используют утюг и антисептик. Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU