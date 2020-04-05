2020-04-05T21:28:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Грузии дезинфицируют деньги утюгом против коронавируса

Так на рынке наедятся уничтожить вирус
Юлия КЕКОВА
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В Грузии на аграрном рынке в городе Поти для посетителей ввели особое правило в связи с распространением коронавируса.

Сообщается, что необходимо отдавать все имеющиеся наличные специальному сотруднику, который производит их дезинфекцию. В качестве устройства для "убивания вируса" используют утюг и антисептик. Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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