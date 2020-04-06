Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года составило 29 человек

6 Апр 2020 2020-04-05T23:43:23+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 составило 29 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано 3893 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 536 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 198 пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по всей России коронавирусной инфекцией заразились 5389 человек, за минувший день медики зафиксировали 658 новых случаев заболевания с подтвержденным диагнозом.

Чтобы сократить риски распространения заболевания, в нашей стране продлили режим самоизоляции до 30 апреля. Этот месяц объявлен полностью выходным с сохранением заработной платы. Ранее «КП» рассказывала, как не нарваться на штраф, выйдя в карантин на улицу, и что может считаться нарушением режима самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU