Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года составило 29 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 составило 29 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано 3893 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 536 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 198 пациентов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, по всей России коронавирусной инфекцией заразились 5389 человек, за минувший день медики зафиксировали 658 новых случаев заболевания с подтвержденным диагнозом.
Чтобы сократить риски распространения заболевания, в нашей стране продлили режим самоизоляции до 30 апреля. Этот месяц объявлен полностью выходным с сохранением заработной платы. Ранее «КП» рассказывала, как не нарваться на штраф, выйдя в карантин на улицу, и что может считаться нарушением режима самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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