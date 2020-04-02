Путин продлил выходные до 30 апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T17:36:52+03:00

Российский лидер отметил, что выходная неделя позволила выиграть время для упреждающих действий против эпидемии кронавируса

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В ходе своего обращения к гражданам президент России Владимир Путин сообщил, что объявленная ранее выходная неделя позволила выиграть время для упреждающих действий против распространения коронавируса.

Однако российский лидер отметил, что угроза сохраняется, пик в стране и мире еще не пройден, поэтому предложил продлить выходную неделю до 30 апреля.

«Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы (…) Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены», - сказал глава государства

Однако Путин отметил, что нерабочий режим может быть сокращен, все будет решится «четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить количество нерабочих дней в России, поскольку инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Аналогично за продление режима самоизоляции выступила вице-премьер России Татьяна Голикова. Однако отметила важность поиска компромисса между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU