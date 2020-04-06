2020-04-05T23:49:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 6 апреля 2020 года составило 355 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 6 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в России на 6 апреля 2020 года составило 355 человек. Всего же с начала вспышки заболевания в 79 регионах нашей страны зафиксировано 5389 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 658 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Как писал сайт kp.ru, наибольшее число новых случаев заражения – в Москве (536 человек), 45 заболевших за минувшие сутки зафиксированы в Московской области, 22 – в Нижегородской облпасти. 20 - в Санкт-Петербурге, еще по десять – в Тульской и Ленинградской областях. Также в списке регионов, где COVID-2019 выявляли в течение последних 24 часов, Красноярский край, Хабаровский край и Ханты-Мансийский автономный округ, Крым, Камчатка, а также Ярославская, Челябинская и Новосибирская области.

Напомним, в России до 30 апреля действует режим самоизоляции. Этот месяц объявлен полностью выходным с сохранением заработной платы.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аналитики предрекли российским застройщикам жилья большие убытки из-за коронавируса
В Москве девушка осталась жива после падения с 9-го этажа
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года составило 198 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 6 апреля 2020 года составило 355 человек
Тигрица заразилась коронавирусом нью-йоркском зоопарке Бронкса
Джонсон в больнице будет находиться на искусственной вентиляции легких
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года составило 29 человек
Число умерших из-за коронавируса в России на 6 апреля 2020 года составило 45 человек
Футболист Федор Смолов объяснил, почему нарушил карантин и вернулся в Россию
Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Коронавирус в Италии: 5 апреля зафиксировано самое низкое число смертей за последние недели
В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы
Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила врачей за борьбу с коронавирусом
За сутки в мире коронавирусом заразились более 82 тысяч человек
Коронавирус теряет свои позиции в Нью-Йорке
Россиянам рассказали, кому нужно носить маски