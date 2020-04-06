6 Апр 2020 2020-04-05T23:49:45+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 6 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в России на 6 апреля 2020 года составило 355 человек. Всего же с начала вспышки заболевания в 79 регионах нашей страны зафиксировано 5389 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 658 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Как писал сайт kp.ru, наибольшее число новых случаев заражения – в Москве (536 человек), 45 заболевших за минувшие сутки зафиксированы в Московской области, 22 – в Нижегородской облпасти. 20 - в Санкт-Петербурге, еще по десять – в Тульской и Ленинградской областях. Также в списке регионов, где COVID-2019 выявляли в течение последних 24 часов, Красноярский край, Хабаровский край и Ханты-Мансийский автономный округ, Крым, Камчатка, а также Ярославская, Челябинская и Новосибирская области.

Напомним, в России до 30 апреля действует режим самоизоляции. Этот месяц объявлен полностью выходным с сохранением заработной платы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU