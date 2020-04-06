Число выздоровевших от коронавируса в России на 6 апреля 2020 года составило 355 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 6 апреля 2020 года составило 355 человек. Всего же с начала вспышки заболевания в 79 регионах нашей страны зафиксировано 5389 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 658 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.
Как писал сайт kp.ru, наибольшее число новых случаев заражения – в Москве (536 человек), 45 заболевших за минувшие сутки зафиксированы в Московской области, 22 – в Нижегородской облпасти. 20 - в Санкт-Петербурге, еще по десять – в Тульской и Ленинградской областях. Также в списке регионов, где COVID-2019 выявляли в течение последних 24 часов, Красноярский край, Хабаровский край и Ханты-Мансийский автономный округ, Крым, Камчатка, а также Ярославская, Челябинская и Новосибирская области.
Напомним, в России до 30 апреля действует режим самоизоляции. Этот месяц объявлен полностью выходным с сохранением заработной платы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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