2020-04-06T02:09:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Аналитики предрекли российским застройщикам жилья большие убытки из-за коронавируса

Эксперты рассмотрели три варианта развития событий на рынке первичной недвижимости в России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Аналитики предрекли российским застройщикам жилья большие убытки из-за распространения коронавируса COVID-19. По их прогнозам, при самом «мягком» варианте развития событий застройщики потеряют от 45 до 90 миллиардов рублей, в худшем же случае их потери могут составить до 200 миллиардов рублей. К такому выводу пришли специалисты кредитного рейтингового агентства НКР.

Если связанные с заболеванием и принятыми из-за инфекции ограничительными мерами события на рынке первичной недвижимости в России будут развиваться по «умеренному» сценарию, – то есть, карантин и режим самоизоляции затронут только апрель и май этого года, то, как утверждают аналитики, «восстановление спроса на недвижимость может начаться уже в третьем квартале», а застройщики до июня «будут проводить акции и предлагать скидки».

«Тем не менее, номинальные цены на первичном рынке по итогам года останутся на уровне, наблюдавшемся в конце 2019 года: жилищно-строительные компании временно сократят предложение, чтобы поддержать комфортный для себя уровень цен», - приводит выдержки из доклада НКР РИА Новости.

Второй, негативный сценарий развития ситуации, предполагает, что ограничительные меры отменят не ранее середины 2020 года, тогда «падение объёмов рынка сохранится и во втором полугодии текущего года», и застройщикам придется снижать цены на 10 и более процентов, в результате убытки 20 крупнейших компаний отрасли составят 130 – 170 миллиардов рублей.

Самым худшим вариантом развития ситуации эксперты называют «кризисный», при котором ограничительные меры продлятся до сентября, тогда спрос на новостройки упадет на четверть, а то и больше. В таком случае строительным компаниям придется снизить цены на 20–30% «для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж» снизят цены, а восстановление спроса и стоимости первичного жилья может занять от двух до четырёх лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, чтобы сократить риски распространения заболевания, в нашей стране продлили режим самоизоляции до 30 апреля. Этот месяц объявлен полностью выходным с сохранением заработной платы. Ранее «КП» рассказывала, как не нарваться на штраф, выйдя в карантин на улицу, и что может считаться нарушением режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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