Граждане США смогут покинуть Россию через несколько дней

6 Апр 2020 2020-04-06T03:00:36+03:00

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Посольство США в России продолжает собирать заявки от граждан США, «застрявших» в России из-за ограничений на трансграничное передвижение, введенное обеими странами из-за коронавируса.

В информационном письме посольства говорится, что вылет рейса планируется на 9 апреля. Самолет сначала отправится в столицу Великобритании, откуда можно будет улететь в Вашингтон, Чикаго, Нью-Йорк, Бостон, Сиэтл и Лос-Анджелес.

Все пассажиры должны будут подписать документ, согласно которому они обязуются оплатить стоимость авиабилета.

Записаться на рейс можно на сайте посольства. Приоритет будет отдан гражданам США, находящихся в зоне повышенного риска заражением COVID-19, т.е. в возрасте от 65 лет и старше и их прямым родственникам, а также детям и подросткам. Также заявки смогут подать и обладатели постоянного места жительства в США (грин-кард).

ИСТОЧНИК KP.RU