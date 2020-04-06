В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения по улице
Во вторник, 7 апреля, в Приморье заработает система электронных пропусков. Ограничить передвижение жителей региона было решено в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили пресс-служба местного правительства.
Изменения коснутся граждан, которые продолжают работать вне дома даже во время режима самоизоляции.
"Пропуск - это СМС, подтверждающее право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте правительства Приморского края.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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