В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения по улице

6 Апр 2020 2020-04-06T09:37:47+03:00

При встрече с полицейскими необходимости предъявить паспорт, СМС от портала госуслуг и справку с места работы

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Во вторник, 7 апреля, в Приморье заработает система электронных пропусков. Ограничить передвижение жителей региона было решено в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили пресс-служба местного правительства.

Изменения коснутся граждан, которые продолжают работать вне дома даже во время режима самоизоляции.

"Пропуск - это СМС, подтверждающее право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте правительства Приморского края.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU