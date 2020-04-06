2020-04-06T11:16:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, как коронавирус влияет на хронические заболевания

COVID-19 как и любая другая инфекция способна ухудшить состояние пациента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тяжелее всего коронавирус переносят люди с хроническими заболеваниямиТяжелее всего коронавирус переносят люди с хроническими заболеваниямиФото: REUTERS
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Новая коронавирусная инфекция COVID-19 может служить раздражителем и провоцировать развитие хронических заболеваний. Об этом сообщил директор научно-исследовательского института скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

По его словам, любое сопутствующее заболевание приводит к отягощению другого.

"Когда появляется болезнь, то это все активизируется, и вместе нарастает как снежный ком. Поэтому, в данном случае, коронавирус или любая другая инфекция может являться таким триггером ухудшения по соматической патологии, которая у пациента уже была", - цитирует РИА Новости директора НИИ.

Наибольшему риску в таком случае подвержены пожилые люди. Сайт kp.ru писал, что они тяжелее всего переносят процесс выздоровления и чаще умирают.

Например, в Москве у некоторых скончавшихся пациентов с COVID-19 были еще сердечно-сосудистые заболевания, включая кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет и артериальную гипертензию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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