Врач рассказал, как коронавирус влияет на хронические заболевания
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 может служить раздражителем и провоцировать развитие хронических заболеваний. Об этом сообщил директор научно-исследовательского института скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
По его словам, любое сопутствующее заболевание приводит к отягощению другого.
"Когда появляется болезнь, то это все активизируется, и вместе нарастает как снежный ком. Поэтому, в данном случае, коронавирус или любая другая инфекция может являться таким триггером ухудшения по соматической патологии, которая у пациента уже была", - цитирует РИА Новости директора НИИ.
Наибольшему риску в таком случае подвержены пожилые люди. Сайт kp.ru писал, что они тяжелее всего переносят процесс выздоровления и чаще умирают.
Например, в Москве у некоторых скончавшихся пациентов с COVID-19 были еще сердечно-сосудистые заболевания, включая кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет и артериальную гипертензию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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