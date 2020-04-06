2020-04-06T11:21:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: иностранцам в РФ, которые не могут вернуться на родину, продлевают визы

Застрявшим на территории России жителям иностранных государств продлят визы
Ксения АНУФРИЕВА
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Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что всем иностранным гражданам, которые не могут вернуться домой из России, продлевают визы.Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что всем иностранным гражданам, которые не могут вернуться домой из России, продлевают визы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что всем иностранным гражданам, которые не могут вернуться домой из России, продлевают визы. Такое заявление премьер-министр сделал на оперативном совещании с вице-премьерами 6 апреля.

- Многие государства сейчас идут навстречу гражданам других стран, которые оказались на их территории, в том числе продлевают им визы. Правительство России оказывает аналогичную поддержку всем, кто остался в нашей стране и не может пока вернуться к себе домой. Мы рассчитываем на понимание в этом вопросе со стороны наших иностранных партнеров, - сказал председатель Правительства.

Помимо помощи иностранцам Михаил Мишустин озвучил и меры поддержки российских граждан, которые не смогли вовремя уехать с территории иностранных государств до отмены рейсов и введения ограничительных мероприятий. Ранее сайт kp.ru сообщал, что российские власти окажут финансовую поддержку соотечественникам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться домой. Кроме того, уже сегодня вечером должен появиться график первых рейсов для возвращения россиян из-за рубежа.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU

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