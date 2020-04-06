Мишустин: иностранцам в РФ, которые не могут вернуться на родину, продлевают визы

6 Апр 2020 2020-04-06T11:21:12+03:00

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что всем иностранным гражданам, которые не могут вернуться домой из России, продлевают визы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что всем иностранным гражданам, которые не могут вернуться домой из России, продлевают визы. Такое заявление премьер-министр сделал на оперативном совещании с вице-премьерами 6 апреля.

- Многие государства сейчас идут навстречу гражданам других стран, которые оказались на их территории, в том числе продлевают им визы. Правительство России оказывает аналогичную поддержку всем, кто остался в нашей стране и не может пока вернуться к себе домой. Мы рассчитываем на понимание в этом вопросе со стороны наших иностранных партнеров, - сказал председатель Правительства.

Помимо помощи иностранцам Михаил Мишустин озвучил и меры поддержки российских граждан, которые не смогли вовремя уехать с территории иностранных государств до отмены рейсов и введения ограничительных мероприятий. Ранее сайт kp.ru сообщал, что российские власти окажут финансовую поддержку соотечественникам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться домой. Кроме того, уже сегодня вечером должен появиться график первых рейсов для возвращения россиян из-за рубежа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU