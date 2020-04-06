В США пожилые супруги умерли от коронавиурса в один день

6 Апр 2020 2020-04-06T12:11:12+03:00

В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут Фото: Александр ГЛУЗ

Пара прожила вместе больше 50 лет и умерла с разницей в 6 минут

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В Америке прожившие в браке 51 год супруги скончались от коронавируса в один день с разницей всего в несколько минут. Об этом рассказал сын пожилых американцев Бадди Бейкер. Он отметил, что печальное событие в его семье произошло 29 марта. Отцу Бадди было 74 года, а матери – 72.

По словам мужчины, весной у его родителей весной выявили легкую форму пневмонии. Отец Бейкера страдал от астмы, поэтому его решено было сразу госпитализировать. А его супруге разрешили остаться дома, передают «Известия».

В результате обследования у Бейкера-старшего выявили коронавирус. Тогда врачи сообщили, что у него нет шансов на выживание. А тем времени матери Бадди дома становилось все хуже. В результате, ее также доставили в больницу, и результат анализов подтвердил у нее COVID-19.

«В течение примерно пяти-шести часов мне по телефону сообщили два разных врача, что каждый из родителей не выживет», — цитирует Бадди Бейкера «Свободная пресса».

В результате, родственники приняли решение отключить супружескую пару от аппарата искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU