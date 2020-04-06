2020-04-06T12:22:41+03:00
Политика

Путин и Пашинян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и сотрудничество с ЕАЭС

Политики обсудили графики контакторов и планы дальнейших действий
Ксения АНУФРИЕВА
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром республики Армения Николом ПашиняномПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром республики Армения Николом ПашиняномФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин сегодня, 6 апреля, провел телефонный разговор с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном, сообщается на официальном сайте Кремля.

Государственные деятели подробно обсудили дальнейшие мероприятия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в государствах. В рамках разговора Никол Пашинян выразил огромную признательность за помощь, которую оказывает российская сторона Республике.

Политики затронули некоторые актуальные в настоящее время вопросы взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия со странами Евразийского экономического союза, а также согласовали график предстоящих контактов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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