Путин и Пашинян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и сотрудничество с ЕАЭС

6 Апр 2020 2020-04-06T12:22:41+03:00

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Президент России Владимир Путин сегодня, 6 апреля, провел телефонный разговор с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном, сообщается на официальном сайте Кремля.

Государственные деятели подробно обсудили дальнейшие мероприятия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в государствах. В рамках разговора Никол Пашинян выразил огромную признательность за помощь, которую оказывает российская сторона Республике.

Политики затронули некоторые актуальные в настоящее время вопросы взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия со странами Евразийского экономического союза, а также согласовали график предстоящих контактов.

ИСТОЧНИК KP.RU