Путин и Пашинян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и сотрудничество с ЕАЭС
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 апреля, провел телефонный разговор с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном, сообщается на официальном сайте Кремля.
Государственные деятели подробно обсудили дальнейшие мероприятия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в государствах. В рамках разговора Никол Пашинян выразил огромную признательность за помощь, которую оказывает российская сторона Республике.
Политики затронули некоторые актуальные в настоящее время вопросы взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия со странами Евразийского экономического союза, а также согласовали график предстоящих контактов.
ИСТОЧНИК KP.RU