Спортивные компании объединились для помощи российским тренерам, оставшимся без работы
В условиях изоляции при тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации необходимо адаптироваться и всеми силами поддерживать друг друга, когда это возможно. Две компании - официальный экипировщик Олимпийской команды РФ ZASPORT и онлайн-платформа по фитнесу FormatFit – решили объединить свои усилия и помочь тренерам, которые остались без работы из-за закрытия фитнес-клубов по всей России.
Инструкторы, желающие принять участие в мероприятии, могут прислать свои резюме и короткие ролики с тренировками на электронную почту info@formatfit.ru. Специалисты компаний оценят их квалификацию и зарегистрируют лучших участников на платформе в приложении Format Fit, где тренера смогут найти для себя потенциальных клиентов.
Так, в условиях самоизоляции и закрытия фитнес-центов можно сохранить привычный для себя режим тренировок, превратив свой дом в собственный маленький спортзал, где можно получить большое удовольствие от занятий.
ИСТОЧНИК KP.RU