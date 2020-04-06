Спортивные компании объединились для помощи российским тренерам, оставшимся без работы

6 Апр 2020 2020-04-06T15:00:20+03:00

Две компании - ZASPORT и FormatFit – решили объединить свои усилия и помочь тренерам, которые остались без работы из-за закрытия фитнес-клубов по всей России.

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В условиях изоляции при тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации необходимо адаптироваться и всеми силами поддерживать друг друга, когда это возможно. Две компании - официальный экипировщик Олимпийской команды РФ ZASPORT и онлайн-платформа по фитнесу FormatFit – решили объединить свои усилия и помочь тренерам, которые остались без работы из-за закрытия фитнес-клубов по всей России.

Инструкторы, желающие принять участие в мероприятии, могут прислать свои резюме и короткие ролики с тренировками на электронную почту info@formatfit.ru. Специалисты компаний оценят их квалификацию и зарегистрируют лучших участников на платформе в приложении Format Fit, где тренера смогут найти для себя потенциальных клиентов.

Так, в условиях самоизоляции и закрытия фитнес-центов можно сохранить привычный для себя режим тренировок, превратив свой дом в собственный маленький спортзал, где можно получить большое удовольствие от занятий.

formatfitru В России помогут тренерам, оставшимся без работы

ИСТОЧНИК KP.RU