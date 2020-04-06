В Минтруде рассказли о выплатах на детей от трех до семи лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что около двух миллионов семей ожидают выплаты на детей от трех до семи лет. Однако на сегодняшний день нормативно-правовую базу для начала этих выплат сформировали только два субъекта РФ.
Назначать пособия планируется с 1 июня 2020 года, при этом рассчитывать их будут с 1 января 2020 года. Это значит, что если в семье по состоянию на 1 января 2020 был ребенок в возрасте 3-7 лет, то семья получит деньги и за первые пять месяцев 2020 года. Если же ребенку исполнилось три года в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком трех лет до назначения выплат.
На такие выплаты смогут претендовать те семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, пишет РИА Новости. В среднем размер пособия составит 5,5 тысячи рублей ежемесячно.
ИСТОЧНИК KP.RU