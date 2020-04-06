2020-04-06T17:17:11+03:00
Общество

В Минтруде рассказли о выплатах на детей от трех до семи лет

Пособия начнут назначать с 1 июня 2020 года
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Глава Минтруда рассказал о ситуации с выплатами на детей 3-7 летГлава Минтруда рассказал о ситуации с выплатами на детей 3-7 летФото: Shutterstock
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Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что около двух миллионов семей ожидают выплаты на детей от трех до семи лет. Однако на сегодняшний день нормативно-правовую базу для начала этих выплат сформировали только два субъекта РФ.

Назначать пособия планируется с 1 июня 2020 года, при этом рассчитывать их будут с 1 января 2020 года. Это значит, что если в семье по состоянию на 1 января 2020 был ребенок в возрасте 3-7 лет, то семья получит деньги и за первые пять месяцев 2020 года. Если же ребенку исполнилось три года в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком трех лет до назначения выплат.

На такие выплаты смогут претендовать те семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, пишет РИА Новости. В среднем размер пособия составит 5,5 тысячи рублей ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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