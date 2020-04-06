Аппараты ИВЛ и тесты на COVID-19 будут ввозиться в Россию беспошлинно
Российское правительство включило аппараты ИВЛ и тесты на коронавирусную инфекцию в перечень изделий, которые можно ввозить на территории России без уплаты пошлины для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.
Беспошлинный ввоз ввели и для многих других медицинских изделий, который должны обеспечивать здоровье населения: медицинские защитные маски, пластиковые очки и медицинские маски для глаз, защитные костюмы, хирургические резиновые и латексные перчатки, медицинские респираторы, термометры, халаты и бахилы.
Облагаться таможенным налогом также не будут аппараты, фильтрующие или очищающие воздух в помещениях и боксы микробиологической безопасности.
Уточняется, что беспошлинный ввоз возможен только при предоставлении документа, который подтверждает целевое назначение продукции и выдан специальным органом власти. Документ будет подтверждать дальнейшую передачу продукции на безвозмездной основе некоммерческим организациям в сфере здравоохранения.
Напомним, ранее kp.ru сообщал, что теперь в России продавать защитные медицинские маски, перчатки и некоторые другие медицинские изделия смогут только компании, имеющие специальную фармацевтическую лицензию.
Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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