Аппараты ИВЛ и тесты на COVID-19 будут ввозиться в Россию беспошлинно

6 Апр 2020 2020-04-06T17:25:56+03:00

Российское правительство включило аппараты ИВЛ и тесты на коронавирусную инфекцию в перечень изделий, которые можно ввозить на территории России без уплаты пошлины для предотвращения распространения коронавируса. Фото: Агентство городских новостей "Москва"

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Российское правительство включило аппараты ИВЛ и тесты на коронавирусную инфекцию в перечень изделий, которые можно ввозить на территории России без уплаты пошлины для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Беспошлинный ввоз ввели и для многих других медицинских изделий, который должны обеспечивать здоровье населения: медицинские защитные маски, пластиковые очки и медицинские маски для глаз, защитные костюмы, хирургические резиновые и латексные перчатки, медицинские респираторы, термометры, халаты и бахилы.

Облагаться таможенным налогом также не будут аппараты, фильтрующие или очищающие воздух в помещениях и боксы микробиологической безопасности.

Уточняется, что беспошлинный ввоз возможен только при предоставлении документа, который подтверждает целевое назначение продукции и выдан специальным органом власти. Документ будет подтверждать дальнейшую передачу продукции на безвозмездной основе некоммерческим организациям в сфере здравоохранения.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что теперь в России продавать защитные медицинские маски, перчатки и некоторые другие медицинские изделия смогут только компании, имеющие специальную фармацевтическую лицензию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770178" frameborder="0"></iframe> Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.

ИСТОЧНИК KP.RU