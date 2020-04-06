2020-04-06T13:10:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Продавать защитные маски и перчатки в России смогут только компании с лицензией

Кабмин ограничил куплю-продажу медицинских защитных изделий
Ксения АНУФРИЕВА
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Правительство ввело запрет на продажу масок, респираторов и перчаток компаниям, у которых нет фармацевтической лицензии.Правительство ввело запрет на продажу масок, респираторов и перчаток компаниям, у которых нет фармацевтической лицензии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На фоне распространения коронавирусной инфекции, роста спроса на защитные медицинские изделия и увеличения количества мошенников российское правительство ввело запрет на продажу масок, респираторов и перчаток компаниям, у которых нет фармацевтической лицензии. Постановление кабмина опубликовано на официальном сайте органа власти.

- Устанавливается запрет на розничную куплю-продажу товаров для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, - сообщается в документе.

Кабмин также установил ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что делать, если в продаже в ближайших аптеках нет медицинских масок. Накануне американский доктор рассказывал, как можно сделать качественную и эффективную от вирусом медицинскую маску дома самостоятельно.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU

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