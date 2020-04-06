Продавать защитные маски и перчатки в России смогут только компании с лицензией
На фоне распространения коронавирусной инфекции, роста спроса на защитные медицинские изделия и увеличения количества мошенников российское правительство ввело запрет на продажу масок, респираторов и перчаток компаниям, у которых нет фармацевтической лицензии. Постановление кабмина опубликовано на официальном сайте органа власти.
- Устанавливается запрет на розничную куплю-продажу товаров для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, - сообщается в документе.
Кабмин также установил ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что делать, если в продаже в ближайших аптеках нет медицинских масок. Накануне американский доктор рассказывал, как можно сделать качественную и эффективную от вирусом медицинскую маску дома самостоятельно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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