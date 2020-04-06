В случае ЧС больницы могут назначать лекарства не по инструкции для изучения их эффективности
Российский кабмин разрешил больницам в период ЧС назначать лекарственные препараты не по инструкции, чтобы изучить их эффективность. Об этом сообщается в документе на официальном портале правительства.
Решение об использовании лекарств не по инструкции должны будут принимать врачебные комиссии или консилиумы, оформляя при этом соответствующий протокол и занося метод применения препарата в медицинскую книжку больного. Кроме того, после этого больница должна будет уведомить об использовании лекарства не по инструкции министерство здравоохранения и Росздравнадзор, предоставив им отчеты.
Изучение эффективности применения лекарственного препарата разрешено только по протоколу научного исследования, который могут утвердить участники независимого этического комитета больницы.
Испытать эффективность лекарства на любом пациенте не получится: протокол допускается исследования только на совершеннолетних больных или здоровых добровольцах.
Итоги исследований могут включить в медицинские рекомендации или сделать основанием для изменения инструкции к медикаментам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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