2020-04-06T17:57:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В случае ЧС больницы могут назначать лекарства не по инструкции для изучения их эффективности

Такое право получили только медицинские учреждения, которые оказывают помощь во время чрезвычайной ситуации
Ксения АНУФРИЕВА
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Испытать эффективность лекарства на любом пациенте не получится: протокол допускается исследования только на совершеннолетних больных или здоровых добровольцах.Испытать эффективность лекарства на любом пациенте не получится: протокол допускается исследования только на совершеннолетних больных или здоровых добровольцах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский кабмин разрешил больницам в период ЧС назначать лекарственные препараты не по инструкции, чтобы изучить их эффективность. Об этом сообщается в документе на официальном портале правительства.

Решение об использовании лекарств не по инструкции должны будут принимать врачебные комиссии или консилиумы, оформляя при этом соответствующий протокол и занося метод применения препарата в медицинскую книжку больного. Кроме того, после этого больница должна будет уведомить об использовании лекарства не по инструкции министерство здравоохранения и Росздравнадзор, предоставив им отчеты.

Изучение эффективности применения лекарственного препарата разрешено только по протоколу научного исследования, который могут утвердить участники независимого этического комитета больницы.

Испытать эффективность лекарства на любом пациенте не получится: протокол допускается исследования только на совершеннолетних больных или здоровых добровольцах.

Итоги исследований могут включить в медицинские рекомендации или сделать основанием для изменения инструкции к медикаментам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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