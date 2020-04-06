Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: Сегодня россияне больше боятся умереть от коронавируса, чем от голода

6 Апр 2020 2020-04-06T19:36:14+03:00

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Двумя главными страхами в сознании россиян в последнее время стали угроза того, что они сами или их близкие пострадают от коронавируса, и опасения "пойти по миру" после окончания пандемии в условиях нового экономического кризиса. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения также отметил, что по результатам опросов россиян, часть из них считает, что больнее всего кризис ударит по бедным, потому что у них нет подушки безопасности. Другая часть считает, что наибольший урон получит малый бизнес, поскольку его владельцы чаще всего отягощены кредитами, а весь их капитал - в обороте предприятия. При этом в условиях пандемии и самоизоляции оборот средств снизился или вовсе прекратился.

ИСТОЧНИК KP.RU