Евросоюз организует военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T20:31:09+03:00

Глава дипломатии ЕС сообщил, что это будет сделано в полной координации с НАТО

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В рамках внешнеполитической службы Евросоюз организует военную оперативную группу для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и отметил, что это будет сделано «в полной координации с НАТО и в дополнение к ней».

«Мы с министрами решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов», - заявил он.

Боррель подчеркнул, что новая группа не будет дублировать функции НАТО, а «будет дополнять ее».

Ранее Евросоюз выделит 100 миллиардов евро на сохранение занятости в условиях карантина. Средства направлены на помощь фермерам и бизнесу, которые сильно пострадали от распространения инфекции. Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен использовать любые доступные средства, чтобы преодолеть последствия распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU