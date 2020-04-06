Евросоюз организует военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом
В рамках внешнеполитической службы Евросоюз организует военную оперативную группу для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и отметил, что это будет сделано «в полной координации с НАТО и в дополнение к ней».
«Мы с министрами решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов», - заявил он.
Боррель подчеркнул, что новая группа не будет дублировать функции НАТО, а «будет дополнять ее».
Ранее Евросоюз выделит 100 миллиардов евро на сохранение занятости в условиях карантина. Средства направлены на помощь фермерам и бизнесу, которые сильно пострадали от распространения инфекции. Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен использовать любые доступные средства, чтобы преодолеть последствия распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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